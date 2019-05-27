التلفزيون السوري: مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة القصف الاسرائيلي بالقنيطرة

أفاد مصدر عسكري سوري لـ"التلفزيون السوري" عن "مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة القصف الاسرائيلي على مواقع سورية شرق خان أرنبة بريف ​القنيطرة​". وكانت وكالة "سانا" قد أفادت بأن "عدوانا إسرائيليا ب​صاروخ​ على تل الشعار بالقنيطرة وأنباء عن جرحى وتدمير آلية عسكرية". فيما أفادت صحيفة "​جيروزاليم بوست​" الاسرائيلية عن "إسقاط ​طائرة​ مسيرة إسرائيلية فوق القنيطرة السورية". من جهته، أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ عن "تعرض إحدى طائراتنا ل​إطلاق النار​ من الجانب السوري بينما كانت تحلق داخل الأجواء الإسرائيلية"، مشيراُ إلى أن "مقاتلاتنا أغارت على الموقع الذي أطلقت منه النيران في القنيطرة"، مؤكداً "أننا ننظر بخطورة لأي تهديد على طائراتنا ونعمل على حمايتها"، مضيفاً: "قصفنا منصة مضادات أرضية تابعة للجيش السوري".

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