ظريف: السلوك العملي وليس التصريحات هو ما سيثبت نوايا ترمب الحقيقية

أكّد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "المرشد الإيراني الأعلى ​علي خامنئي​ قال دومًا إننا لا نسعى إلى الحصول على أسلحة نووية عن طريق إصدار فتوى تحظرها"، مشيرًا إلى أن "​الإرهاب​ الاقتصادي يؤذي الشعب الإيراني ويسبب التوتر في المنطقة. الأفعال لا الكلمات ستظهر ما إذا كانت هذه هي نية الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أم لا".

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