جيروزاليم بوست: إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق القنيطرة السورية

أفادت صحيفة "​جيروزاليم بوست​" الاسرائيلية عن "إسقاط ​طائرة​ مسيرة إسرائيلية فوق ​القنيطرة​ السورية". وكانت وكالة "سانا" قد أفادت بأن "عدوانا إسرائيليا بصاروخ على تل الشعار بالقنيطرة وأنباء عن جرحى وتدمير آلية عسكرية".

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