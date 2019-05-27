بو صعب: نتمنى على وزير المال ان يحل موضوع المواد الغذائية للجيش لانها من الضروريات

لفت وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في حديث تلفزيوني إلى أن "المتعهدين لم يقبضوا أي معاشات من آذار عام 2018"، مشيراً إلى أن "المواد الغذائية للجيش اللبناني من الامور الضرورية التي لايمكن التهاون فيها ونتمنى على وزير المال علي حسن خليل ان يحل موضوع المواد الغذائية للجيش لانها من الضروريات"، مفيداً "أنني كنت متمسكا ببندين داخل ​النقاش​ المتعلق ب​الموازنة​، التسريح المبكر وهذا البند أحيل للنقاش في البرلمان وضريبة الدخل التي رفضتها بالنسبة للمتقاعدين".

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