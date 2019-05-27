جريحان بإشكال فردي في طرابلس

أطلق "ص.ع" فلسطيني الجنسية النار على اللبناني "ع.ز"، فأصابه بقدمه، كما اصاب المدعو "م.م" سوري الجنسية عن طريق الخطأ، وذلك في منطقة ساحة الدفتار في ​طرابلس​.

ونقل الجريحان الى ​مستشفى طرابلس الحكومي​ للمعالجة. وفر مطلق النار الى جهة مجهولة، وحضرت عناصر ​الجيش​ لتعمل على ملاحقة مطلق النار.