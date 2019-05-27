أطلق "ص.ع" فلسطيني الجنسية النار على اللبناني "ع.ز"، فأصابه بقدمه، كما اصاب المدعو "م.م" سوري الجنسية عن طريق الخطأ، وذلك في منطقة ساحة الدفتار في طرابلس.
ونقل الجريحان الى مستشفى طرابلس الحكومي للمعالجة. وفر مطلق النار الى جهة مجهولة، وحضرت عناصر الجيش لتعمل على ملاحقة مطلق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر جريحان بإشكال فردي في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.