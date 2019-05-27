النشرة: معلومات عن تفجير جهاز تجسس اسرئيلي في وادي النميرية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بانه "منذ بعض الوقت فجرت ​طائرة​ mk اسرائيلية ​جهاز تجسس​ بين وادي زفتا وبلدة ​النميرية​ وهناك اشتباه بجهاز اخر موجود تعمل الأجهزة الامنية و​الجيش اللبناني​ على تحديد مكانه وهناك طوق أمني كبير في المنطقة".

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