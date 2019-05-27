التحالف العربي: "حزب الله" زود الحوثيين بصواريخ من طراز "فاتح" وبطائرات مسيرة

لفت المتحدث باسم ​التحالف العربي​ ​تركي المالكي​إلى أن "ميليشيات الحوثي تواصل إطلاق ​الصواريخ​ على الأراضي ​السعودية​"، مشيراً إلى أنه "على ​المجتمع الدولي​ وقف تهريب الصواريخ لميليشيات الحوثي"، مضيفاً: "​إيران​ تواصل تزويد ميليشياتها في المنطقة بالصواريخ الباليستية وطائرات من دون طيار".

وأكد "اننا لن نسمح لميليشيات الحوثي بمواصلة استهداف المناطق السكنية بالصواريخ"، مشيراً إلى "أننا أحبطنا أكثر من 35 عملا إرهابيا لميليشيات الحوثي في مضيق ​باب المندب​"، لافتاً إلى "اننا نحمل ​النظام الإيراني​ بإطالة أمد الأزمة في ​اليمن​"، مضيفاً: "ميليشيات الحوثي تواصل تهديد الملاحة البحرية في باب المندب".

وأضاف: "التحالف العربي يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات الصاروخية لميليشيات الحوثي"، مشيراً إلى أن "الحرس الثوري الإيراني يقوم بتزويد ميليشيات الحوثي بتقنيات الصواريخ الباليستية ولدينا أدلة على ذلك"، معلناً أن "حزب الله" زود الحوثيين بصواريخ من طراز "فاتح" وبطائرات مسيرة".