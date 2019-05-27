الفرزلي: اللوبي النفطي في اميركا لديه اهتمام ودراسات عن النفط اللبناني

اشار نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ الى ان اللوبي النفطي في ​الولايات المتحدة الاميركية​ لديه اهتمام بالنفط اللبناني، كما لديه دراسات على البلوكات اللبنانية وكمية ​النفط والغاز​ فيها، ولفت الى ان هذا اللوبي اعتمد على الموقف اللبناني الموحد في ​ملف النفط​.

ولفت الفرزلي في حديث تلفزيوني، الى ان موقف مساعد وزير الخارجية الاميركي السفير ساتيرفيلد في الزيارة الاخيرة اختلف تماما عن الزيارات السابقة بالشكل والمضمون، وفي هذه الاثناء ​اسرائيل​ وجدت نفسها مجبرة ان تذهب في اتجاه الترسيم، واسرائيل تريد اليوم ان تقول ان هناك موقف لبناني غير موحد، وهذا امر غير وارد ولا اساس له من الصحة.

واوضح الفزرلي ان رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ المسؤول عن التفاوض اكد رفض ​ترسيم الحدود​ البرية واكد ربط ترسيم الحدود البرية بالبحرية، واكد ان فلسفة البيانات الوزارية منذ التسعينات الى اليوم قائمة على تبرير وجود المقاومة نظرا لوجود الاحتلال. واكد ان ترسيم الحدود البرية والبحرية ضروري جدا بالنسبة الى لبنان الا انه غير كافي لان هناك مناطق محتلة من قبل العدو الاسرائيلي.