طقس الغد قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بالحرارة وضباب على المرتفعات

افادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يسيطر طقس ربيعي معتدل على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء المقبل حيث يتأثر بكتل هوائية دافئة تتحول الى حارة يوم الخميس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ وضباب محلي على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) .

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.