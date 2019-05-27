طقس الغد قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بالحرارة وضباب على المرتفعات

افادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس ربيعي معتدل على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء المقبل حيث يتأثر بكتل هوائية دافئة تتحول الى حارة يوم الخميس.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) .
الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.
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