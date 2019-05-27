لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب سيمون أبي رميا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "اننا بانتظار موازنة 2019 في ​المجلس النيابي​، نأمل ان تنكب ​الحكومة​ على إعداد موازنة 2020 كي تحوّلها الى ​مجلس النواب​ في تشرين الاول ونبدأ باحترام ​المهل الدستورية​".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا: بانتظار موازنة 2019 بمجلس النواب ونأمل البدء بالعمل على موزانة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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