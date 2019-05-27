الجيش الاسرائيلي: قصفنا منصة مضادات أرضية تابعة للجيش السوري

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ عن "تعرض إحدى طائراتنا ل​إطلاق النار​ من الجانب السوري بينما كانت تحلق داخل الأجواء الإسرائيلية"، مشيراُ إلى أن "مقاتلاتنا أغارت على الموقع الذي أطلقت منه النيران في ​القنيطرة​"، مؤكداً "أننا ننظر بخطورة لأي تهديد على طائراتنا ونعمل على حمايتها"، مضيفاً: "قصفنا منصة مضادات أرضية تابعة للجيش السوري".

وكانت وكالة "سانا" قد أفادت بأن "عدوانا إسرائيليا بصاروخ على تل الشعار بالقنيطرة وأنباء عن جرحى وتدمير آلية عسكرية".

فيما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية عن "إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق القنيطرة السورية".