لفت وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "اننا اعتقدنا في البداية أن ما قاله وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشارد قيومجيان​ ذلة لسان لكننا صدمنا أن حتى رئيسه يسائل عن أموال تتعلّق بحقوق بديهية لأهلنا في نبحا و​القاع​ والمطلة و​سوق الغرب​ وحيلان والحوارة وغيرها"، متوجهاً إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، قائلا: "يا أستاذ جعجع كل ما نسعى اليه اليوم هو طيّ صفحة الماضي السوداء التي ورثناها عما اقترفته أيدي غيرنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله لجعجع: كل ما نسعى اليه اليوم هو طي صفحة الماضي السوداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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