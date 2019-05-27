بلدية جبيل وزعت حصصا غذائية رمضانية على عائلات محتاجة في المدينة

وزعت بلدية جبيل - بيبلوس، بمناسبة شهر رمضان، وبالتعاون مع مشايخ الطائفتين السنية والشيعية في المدينة، حصصا غذائية على بعض العائلات المحتاجة في جبيل.
وقال رئيس البلدية وسام زعرور: "إن رمضان هو شهر الرحمة والعطاء، ولذلك قررنا هذه السنة أن نوزع المواد الغذائية لعدد من الأسر، حرصا منا على تلبية حاجات المجتمع الجبيلي". وأكد أن "هذه اللفتة ستتكرر كل عام في شهر الصيام".
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