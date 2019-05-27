اشار مصدر امني لـ"النشرة" الى ان عناصر من الجيش اللبناني ومختلف الاجهزة الامنية وعناصر من امن المقاومة يكشفون في منطقة وعرة في وادي النميرية في جنوب لبنان لتحديد ماهية الانفجار الذي سمع في الوادي المذكور وتزامن مع تحليق طائرة استطلاع اسرائيلية من دون طيار".
ولم يحسم المصدر لـ"النشرة" اذاكان التفجير ناجم عن تفجير جهاز تجسس في المنطقة، مؤكدا انه حتى الساعة هناك فرضيات عدة للحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر للنشرة: طوق امني حول مكان الانفجار الذي حصل في وادي النميرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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