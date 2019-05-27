مصدر للنشرة: طوق امني حول مكان الانفجار الذي حصل في وادي النميرية

اشار مصدر امني لـ"النشرة" الى ان عناصر من ​الجيش اللبناني​ ومختلف ​الاجهزة الامنية​ وعناصر من امن المقاومة يكشفون في منطقة وعرة في وادي النميرية في ​جنوب لبنان​ لتحديد ماهية الانفجار الذي سمع في الوادي المذكور وتزامن مع تحليق ​طائرة استطلاع اسرائيلية​ من دون طيار".

ولم يحسم المصدر لـ"النشرة" اذاكان التفجير ناجم عن تفجير ​جهاز تجسس​ في المنطقة، مؤكدا انه حتى الساعة هناك فرضيات عدة للحادث.