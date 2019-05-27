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شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى: تميم عاجز عن إدارة بلدية فما بالك بحكم دولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جابر الكحلة المرى، المعارض القطرى، أن أمير قطر تميم بن حمد لا يستطيع أن يدير دولة قطر، وأنه ليس الحاكم الفعلى للدوحة بل هناك شخصيات أخرى هى من تحكم الدوحة.
وقال المعارض القطرى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": يبقى تميم بن حمد عاجز عن إدارة بلدية فما بالك بإدارة دولة وشعب قطر ، وهذا ما جعل العاق – فى إشارة إلى حمد بن خليفة أمير قطر السابق - يدير الدولة من خلف الستار.
وكان تقرير تليفزيونى بثته قناة مباشر قطر قال إن قطاعات الدوحة تواصل انهيارها الاقتصادى بفضل السياسة التى يتبعها نظامها مما تسبب فى ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات التضخم فى البلاد، فلا يخلو يوم من الخسائر الاقتصادية التى تنال كل المؤسسات القطرية على الرغم من استعانة الحمدين بخبراء اقتصاديين أجانب قاموا خلال خطتهم بفرض تسهيلات على المستثمرين الأجانب بل وتملكهم الأراضى القطرية وفتح أبواب الدوحة لهم.
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