شكرا لقرائتكم خبر عن نجل نتنياهو: أعزائى العرب والمسلمين ابدأوا من هنا..وخبير أمنى يرد: اختشى عيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت تغريدة لنجل رئيس وزراء إسرائيل حول العرب والمسلمين، حالة غضب عارمة لدى الدول العربية، الذين طالبوا تل أبيب بإعادة حقوق الفلسطينيين المهدرة.

فى البداية دعا يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلى العرب والمسلمين، إلى البدء بمناطق محددة ألحق خارطة لها إذا عزموا على تحرير الأراضي العربية والإسلامية المحتلة.

وكتب يائير نتنياهو البالغ من العمر 27 عاما على حسابه في "تويتر" بلهجة ساخرة ومتهكمة قائلا: "أعزائي العرب والمسلمين.. أتريدون تحرير الأراضي العربية والإسلامية المحتلة؟ هنا البداية الجيدة!".

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من جانبه رد عليه اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، قائلا فى تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر": برز الثعلب يوما أليس من الأفضل رد الأراضى المغتصبة بالقوة وإعادة ملايين المشردين لأرضهم وحقوقهم المسلوبة قهرا وعدوانا أما التدخل فى شأن الكبار فهو أمر لا يليق بمن يسرى فى عروقه القتل واغتصاب الحقوق وليست قانا ببعيد .. اختشى عيب.