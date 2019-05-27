شكرا لقرائتكم خبر عن كيف وجه الشعب التركى صفعة قوية لأردوغان؟.. خبير فى الحركات الإسلامية يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن التفاف عدد كبير من المواطنين الأتراك مع مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو صفعة قوية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

وقال الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن هناك تحولا نوعيا فى مواقف الشعب التركى تجاه أردوغان وهناك انخفاض كبير فى شعبيته وهذا يدل على أن مستوى الخدمات في إسطنبول ليست على المستوى ولا تلبي طموحات الجماهير.

وبشأن انعكاس هذا الأمر على انتخابات اسطنبول المقرر لها فى شهر يونيو المقبل قال جمال المنشاوى: بالطبع سيؤثر ذلك في التصويت عند إعادة الانتخابات فى مدينة اسطنبول.