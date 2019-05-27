شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تناقش خطط إعادة هيكلة 4 هيئات للنقل والنظافة بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أمين عام ائتلاف دعم مصر، جلسة عقب عيد الفطر، لمناقشة خطط إعادة هيكلة عدد من الهيئات الاقتصادية والخدمية التى تقع فى نطاق اختصاصات اللجنة الرقابية.

وتتمثل هذه الهيئات فى هيئة النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة، والهيئة القومية لنقل الركاب محافظة الإسكندرية.

وقال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد أكثر من جلسة عقب عيد الفطر المبارك لمنح الفرصة لكل هيئة لعرض خطة إعادة الهيكلة والتطوير، واللجنة ستستمع لمطالب كل هيئة لدعمها ومساعدتها على تنفيذ خطة الهيكلة.

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وأضاف "الدامى"، فى تصريحات له، أن إعادة هيكلة وتطوير هذه الهيئات أمر ضرورى فى ظل خسائرها، مشددا على ضرورة بحث كيفية تعظيم مواردها ووقف الخسائر والتحول إلى هيئات منتجة ومربحة وأن يكون لديها موارد ذاتية تدر لها عائدا.