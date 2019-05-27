شكرا لقرائتكم خبر عن 3.9 مليار جنيه جملة موازنة هيئة الأوقاف.. و82 مليون زيادة فى الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت جملة موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2019/2020 3 مليارات و987 مليون و446 ألف جنيه، بزيادة قدرها 778 مليون و746 ألف جنيه عن موازنة العام الجارى 2018/2019، حيث بلغت جملة موازنة الهيئة 3 مليارات و208 مليون و700 ألف جنيه.

وبلغت الإيرادات المُتوقعة بمشروع موازنة الهيئة مليار و632 مليون و206 ألف جنيه بمشروع موازنة 2019/2020، بزيادة قدرها 82 مليون و206 ألف جنيه عن موازنة العام الجارى 2018/2019، حيث بلغت مليار و550 مليون جنيه.

فيما بلغت مُخصصات الأجور بمشروع موازنة هيئة الأوقاف المصرية بالعام المالى الجديد 205 مليون و271 ألف جنيه، مقابل 190 مليون جنيه بموازنة العام الجارى 2018/2019، بزيادة قدرها 15 مليونا و271 ألف جنيه.