شكرا لقرائتكم خبر عن 83% زيادة فى إيرادات مصلحة الكيمياء بموازنة العام الجديد 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت جملية الإيرادات المُتوقع تحقيقها بمشروع موازنة مصلحة الكيمياء 60 مليون و921 ألف جنيه وذلك للعام المالى القادم 2019/2020، بزيادة قدرها 27 مليون و720 ألف جنيه عن جملة الإيرادات بالعام الجارى 2018/2019 بنسبة بلغت نحو 83.4%، حيث بلغت 33 مليونا و201 ألف جنيه.

فيما بلغ معدل النمو فى جملة المصروفات نحو 16.7% فقط، حيث حققت جملة المصروفات زيادة قدرها 12 مليونا و283 ألف جنيه، بعد أن بلغت تقديراتها بمشروع موازنة 2019/2020 85 مليونا و784 ألف جنيه، مُقابل 73 مليون و501 ألف جنيه بموزانة 2018/2019.

وبلغ العجز المتوقع بموازنة المصلحة عن العام المالى 2019/2020 24 مليونا و863 ألف جنيه، ليُسجل انخفاضا ملحوظا عن العجز بموازنة 2018/2019 قدره 15 مليونا و437 ألف جنيه، حيث بلغ 40 مليونا و300 ألف جنيه.