شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رشاوى "تنظيم الحمدين" لـ"الفيفا" تثير الشكوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير لقناة "مباشر قطر"، أنه في خطوة مخالفة لكل المؤشرات السابقة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ، عن تراجعه عن مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022، ليصبح العدد كما هو 32 منتخبا، بدلا من 48 كما كان مقترحا في الأوقات السابقة.

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وأضاف التقرير ، أن هذا التحول في قرارات الفيفا يثير الكثير من الشكوك، لا سيما أن أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم كانوا عازمين على زيادة الأعداد، ورئيس الاتحاد جياني إنفانتينو ،صرح مرات عدة عن توجه الاتحاد لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، بدءا من مونديال 2022، الذي من المقرر أن تستضيفه قطر.