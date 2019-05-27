صحة الدقهلية: توفير رعاية طبية داخل جميع لجان الامتحانات والكونترول

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، توفير 114 طبيبًا وزائرًا صحيًا موزعين على كافة لجان امتحانات الثانوية العامة والكونترول وكذلك خلال أعمال تصحيح أوراق الامتحانات.

وقال "مكي" في تصريحات صحفية، إن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية وجه بضرورة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة وتوفير أطباء وزائرين صحيين خلال أعمال الامتحانات.

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وأضاف أن المديرية نسقت مع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بجميع أقسام الاستقبال بالمستشفيات لاستقبال أي حالة أثناء فترة الامتحانات.

وأشار إلى أنه جرى توفير سيارات الإسعاف اللازمة لتأمين اللجان وبمحيط كل مجموعة لجان وتشكيل غرفة متابعة يومية للحالات أثناء فترة الامتحانات.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي تبدأ اعتبارًا من السبت 8 يونيو وتستمر حتى الأربعاء 3 يوليو المقبلين.