عطلت العمل.. ضبط سيدة لاتهامها بالعتداء على ممرضتين في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

ألقى أفراد الأمن المكلفين بتأمين مستشفى منية النصر المركزي، اليوم الاثنين، القبض علي ربة منزل لاتهامها بتعطيل العمل داخل غرفة الاستقبال وتعديها بالضرب على ممرضتين .

كان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر يفيد تعدي "نفيسة.ع.ا"، 55 سنة، ربة منزل، ومقيمة في قرية ميت تمامة التابعة للمركز، بالسب والقذف وإحداث سحجات بسيطة في الوجه لممرضة في المستشفى تدعى "السيدة.ا .ا"، 49 سنة، كما تعدت بالصفع على وجه ممرضة أخرى تدعى "مايسة.ا.ا" 39 سنة، أثناء محاولتهما إخراجها من حجرة الكشف في قسم الباطنة لتعطيلها العمل.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وجرى ضبط السيدة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5434 لسنة 2019 جنح مركز شرطة منية النصر وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لتتولى التحقيق.