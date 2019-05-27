سانا: مقتل ضابط سوري بعد عدوان إسرائيلي استهدف موقعا عسكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 – وكالات:
قال مصدر عسكري سوري، الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية السورية بريف القنيطرة ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة جندي آخر.
وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا صاروخي على منطقة تل الشعار بمحافظة القنيطرة السورية المحاذية لمنطقة الجولان المحتلة، والتي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بسيادة الاحتلال الإسرائيلي عليها مؤخرًا وسط اعتراض دولي.
وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن الهجوم جاء بعد "رصد إطلاق نيران مضادات أرضية سورية باتجاه طائرة عسكرية إسرائيلية كانت في تحليق اعتيادي شمال البلاد".
وأشار البيان أن القذائف السورية سقطت داخل الأراضي السورية ولم تصب الطائرة الإسرائيلية.
ومن جانبها كانت وكالات محلية إسرائيلية ذكرت أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال تم إسقاطها فوق الجولان بواسطة المضادات السورية.
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