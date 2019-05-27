أمير الكويت: التطورات الحاصلة في منطقتنا تتطلب الحيطة والحذر

اعتبر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن التطورات الحاصلة في المنطقة حاليا تتطلب توخي الحيطة والحذر وحسن الاستعداد لمواجهتها بالتلاحم، مؤكدا ضرورة تجنب الحروب.
وجاء ذلك عقب صدور القضاء الكويتي حكم بحبس مدير في ديوان المحاسبة ضمن قضية تزوير مستندات قدمت للجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة الكويتي،
وقضت محكمة الجنح المستأنفة بحبس المسؤول لمدة 6 شهور مع النفاذ بتهمة "التزوير في محررات رسمية".
وألغت محكمة الاستئناف بالتالي حكم أول درجة نص على براءة المسئول.
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