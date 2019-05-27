ترامب وزوجته يحييان ذكرى الجنود الأمريكيين القتلى

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، فيديو لزيارته مقبرة أرلينجتون الوطنية، الأسبوع الماضي، إحياء ليوم الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في المعارك، والمصادف27 مايو.
وظهر ترامب في الفيديو الذي نشره على حسابه في "تويتر" و"إنستجرام" اليوم الاثنين، هو وزوجته ميلانيا
وجاء في تعليق على الفيديو أن "الرئيس والسيدة الأولى قاما بزيارة خاصة لمقبرة أرلينجتون الوطنية لتكريم أبطال أمتنا القتلى".
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