موازنة "حسابية" يشارك الزعماء في دفع ثمنها بلبنان

تعكس موازنة العام 2019 التقشفية، إرادة حقيقية عند الحكومة اللبنانية، بأن تسير وفق مسار تصحيحي للوضع المالي، في بلد أثقلته الديون المتزايدة عاما بعد عام.
فقد أقرت حكومة لبنان الموازنة، مع تخفيضات كبيرة للإنفاق، ومع توقعات بأن يسجل معدل النمو 1.2 بالمئة العام الجاري.
ويقول الخبير الاقتصادي اللبناني جاسم عجاقة لـقناة روسيا اليوم، إنه "لأول مرة فيتاريخ لبنان، يتم بحث الموازنة بهذه المقاربة، ما يعني أننا دخلنا إلى مرحلة جديدة واعدة".
نقاط ضعف موازنة 2019
يرى عجاقة أن موازنة 2019 التقشفية، إيجابية جدا بشكل عام، لكنه يشير إلى نقطتين أساسيتين أحجمت الموازنة عن مقاربتهما، وبالتالي هما محط انتقاد.
أولا: غياب خطط محاربة الفساد،
ثانيا: غياب الخطط الاقتصادية، وبالتالي يمكن اعتبار هذه الموازنة "حسابية" بامتياز، رغم أن فيها إصلاحات مالية، لا يمكن نكرانها، اذ أنه بلغة صندوق النقد الدولي، فإن الإصلاحات تعني خفض العجز في الموازنة، وهو ما تمكنت الحكومة اللبنانية من الوصول إليه.
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