نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: انتظروا 3 أشهر فقط

أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الجيش لا طمع

له في السلطة داعيا إلى "الانتظار 3 أشهر فقط".

وأكد أن المجلس العسكري الانتقالي لن يقفل

باب التفاوض، مشيرا إلى أنه يعمل على إشراك جميع الأطياف في السودان.

وشدد أن المجلس لن يسلم السودان "إلا إلى أياد أمينة"، مؤكدا ضرورة فرض هيبة الدولة في المرحلة الحالية.