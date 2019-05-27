نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: انتظروا 3 أشهر فقط

أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الجيش لا طمعله في السلطة داعيا إلى "الانتظار 3 أشهر فقط".
وأكد أن المجلس العسكري الانتقالي لن يقفل
وشدد أن المجلس لن يسلم السودان "إلا إلى أياد أمينة"، مؤكدا ضرورة فرض هيبة الدولة في المرحلة الحالية.
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