أمريكا: لم نقرر منح العراق استثناءات جديدة بخصوص الغاز الإيراني

كشف مصدر في الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد منح العراق استثناءات جديدة بخصوص الغاز الإيراني الذي تستورده بغداد لتشغيل محطات الكهرباء.

وقال المصدر لـقناة روسيا اليوم إن "العراق لديه استثناءات بشراء الغاز من إيران حتى السادس عشر من يونيو المقبل، ولم تقرر واشنطن بعد تمديد الاستثناءات أم لا".

وأضاف أن "هناك طلبات عراقية بخصوص الاستثناءات ومحاولات إفهام واشنطن حاجته

للغاز الإيراني، لكن أي قرار بالتمديد لم يصدر حتى الآن".

ويعتمد العراق جزئيا على واردات الغاز الإيرانية، في توليد الطاقة الكهربائية للبلاد، التي يزيد استهلاكها أكثر من المعتاد خلال أشهر الصيف.

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وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، قبل أيام، إن العراق لديه خطط طوارئ تحسبا لأي توقف لإمدادات الغاز الإيرانية إلى شبكة

الكهرباء في البلاد، لكنه يأمل بعدم حدوث أي تعطل لها.

وتصعد الولايات المتحدة ضغطها على إيران، جار العراق، بتشديد العقوبات وخصوصا على صادرات طهران النفطية، رغم ذلك مددت الإدارة الأمريكية ولأكثر مرة قرارها باستثناء العراق من عقوباتها على الدول التي تتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني.

وتحث واشنطن، بغداد على توقيع اتفاقات للطاقة مع شركات أمريكية بما في ذلك منح جنرال إلكتريك حصة في خطة قيمتها 14 مليار دولار بقطاع الكهرباء، تدعي واشنطن أنها ستساهم في تقليص اعتماد العراق على إمدادات الطاقة الإيرانية.