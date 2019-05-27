وأضافت الأمانة العامة في بيانها الصادر أمس، «عقد هذه القمم جوار بيت الله الحرام في هذا الموسم العظيم المبارك، يؤكد الدور الريادي التاريخي للمملكة، التي هي بلاد الحرمين الشريفين ومقدسات المسلمين، وهي لا تتوانى في خدمة قضايا العرب والمسلمين وجمع كلمتهم، بما تمثله المملكة من عمق إستراتيجي وبُعد ديني لدول الخليج والعرب والمسلمين، مؤكدين في هذا الصدد ثقتنا -بعد الله تعالى- في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وإخوانهم القادة في اتخاذ كل ما من شأنه صالح الإسلام والمسلمين، وحماية الأمن القومي للعرب والمسلمين. فنسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خيرا على ما يبذلون من جهود عظيمة، وأن يصلح أحوال الأمة العربية والإسلامية».
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة كبار العلماء: القمم الثلاث تؤكد ريادة المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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