البرلمان النمساوي يسحب الثقة من حكومة كورتس الانتقالية

أقرّ البرلمان النمساوي بأغلبية مريحة اليوم، طلب سحب الثقة التي قدمها الحزب الاشتراكي النمساوي ضد حكومة تصريف الأعمال التي يتزعمها المستشار وزعيم حزب الشعب المحافظ سبستيان كورتس. ومن المقرر أن يتقدم المستشار كورتس باستقالته إلى رئيس الجمهورية ألكساندر فان ديربلن، الذي سيكلف شخصية محايدة تشغل منصب رئيس الوزراء المؤقت، وتقوم بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة، لتسيير شؤون البلاد حتى تعيين حكومة جديدة منتخبة. اقرأ أيضاً: رئيس وزراء النمسا يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة

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