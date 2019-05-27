القبض على مشتبه به ثالث في تفجير ليون

عقب ثلاثة أيام على انفجار أدى إلى إصابة عدة أشخاص في مدينة ليون الفرنسية، ألقت السلطات الفرنسية القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم.
وأعلن الادعاء العام الفرنسي، اليوم الإثنين، أنه من بين المعتقلين الجاني المشتبه به.
وبحسب البيانات، تم توقيف امرأة ورجل آخرين، وتم إلقاء القبض على كافة الأفراد في ليون، ويقبعون حالياً في الحجز.
وذكر الادعاء العام أنه تم القبض على الجاني المشتبه به، البالغ 24 عاماً، صباح اليوم، وتم تفتيش منزله.
وذكر عمدة ليون، جيرارد كولومب، في تصريحات لمحطة "بي إف إم تي في" إن الجاني المشتبه به طالب يدرس علوم الكمبيوتر، ولم يكن معروفاً من قبل لدى الشرطة.
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وأضاف كولومب إن المشتبه به منحدر من الجزائر. ولم يدل الادعاء العام الفرنسي ببيانات عن هوية المشتبه به حتى الآن.
وذكرت تقارير إعلامية أن المشتبه بهما الآخرين هما والدة الجاني المشتبه به وشقيقه الأصغر، كما تم استجواب شقيقته.
ولم تتضح بعد دوافع الانفجار، الذي وقع مساء يوم الجمعة الماضي، في المدينة الواقعة جنوبي فرنسا، والذي أدى إلى إصابة 13 شخصاً. وتولى الادعاء العام المختص بمكافحة الإرهاب التحقيق في الواقعة. وبمساعدة كاميرات المراقبة تمكن المحققون من تتبع جزء من الطريق الذي سلكه المشتبه به، حسبما أعلن المدعي العام ريمي هيتز.
وبحسب البيانات، وضع المشتبه به كيساً بلاستيكياً أمام مخبز في وسط المدينة ثم ركب دراجته وعاد من نفس الطريق الذي أتى منه.
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