ترامب: إذا رغبت إيران في الحوار فنحن راغبون أيضاً

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يدرس حسب وسائل إعلام إمكانية القيام بزيارة إلى طهران.

وقال ترامب "أعتقد فعلاً أنّ إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إنه ناقش بالفعل الشأن الأيراني مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وذلك وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وكان ترامب أعلن الجمعة أنّه أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في قرار يأتي في غمرة التوتر المتزايد حدة بين الولايات المتحدة وإيران.

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وجاء الإعلان في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران، تصعيداً منذ مطلع الشهر الحالي بعد أن علقت إيران بعض التزاماتها بموجب اتفاق حول برنامجها النووي أبرم في 2015 بعد عام على انسحاب واشنطن منه في حين شددت إدارة ترامب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني.

وعرض العراق التوسط في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توترات متصاعدة في الشرق الأوسط ومع انهيار اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.

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