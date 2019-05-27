أمير الكويت يدعو للمحافظة على المكتسبات المحققة في إطار مجلس التعاون الخليجي

قال أمير الكويت، الش?خ صباح الأحمد الجابر الصباح، إنه لابد من الح?طة والحذر وحسن الاستعداد لمواج?ة الواقع المر?ر للمنطقة وتداع?اته الخط?رة حما?ة لسلامة وأمن وطننا.



جاء ذلك في كلمة لأمير الكويت بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.





وأضاف: "لن ?أتي ذلك إلا بالتلاحم والتعاضد والتمسك بوحدتنا الوطن?ة والوقوف في وجه كل من ?حاول إثارة النعرات أ?ا كانت والعبث بنس?جنا الاجتماعي".



وأكد على أن "مح?طنا الخل?جي والحفاظ على ما تحقق لنا من مكتسبات في إطار مجلس التعاون ?عد الضمانة في مواج?ة المخاطر والتحد?ات".





ودعا القائم?ن على كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئ?ة والمسموعة إلى ممارسة دور?م الإعلامي بوعي ومسؤول?ة "فلا نر?د لإعلامنا الانحراف عن رسالته الوطن?ة إلى ما ??دد وحدة وأمن الوطن الاجتماعي لاس?ما في ظل ?ذه الظروف الحرجة في المنطقة".



وتشهد منطقة الخليج العربي توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.



وتزايد التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.





ودعت الرياض لقمتين بنهاية مايو/أيار الجاري؛ لبحث تلك التهديدات بعد وقت قصير من استهداف 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتي ضخ تابعين لأرامكو السعودية.





والأسبوع الماضي، دعا أمير الكويت قوات "الحرس الوطني" لأخذ أقصى درجات الحذر في ظل "المستجدات الخط?رة التي ?ش?د?ا مح?طنا الإقل?مي".



المصدر: الاناضول