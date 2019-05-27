صور: “صدام حسين” يشعل مواقع التواصل ويثير جدل واسع.. ماذا حدث في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 مايو 2019 09:10 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أثارت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، في أوساط لبنان والعراق، تظهر توزيع وجبات إفطار تحمل صور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ونشرت صفحة تحمل اسم “طرابلس عاصمة الشمال” صورا لوجبات إفطار يتم توزيعها على الصائمين وكتب عليها: “عن روح الرئيس الشهيد صدام حسين. وأنتم صيام ادعوا لصدام. تقدمه صفحة وموقع طرابلس عاصمة الشمال”.

وكانت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، قد نشرت فيدية، في بداية شهر رمضان، يوثق توزيع وجبات إفطار باسم والدها في سلطنة عمان.

وبحسب الفيديو، المنشور عبر حسابات رغد صدام حسين، فإن وجبات الإفطار وزعت في سلطنة عمان، إذ كتب عليها: “في ميزان حسنات صدام حسين المجيد من محبيه في عمان”.

وذكر موزع الوجبات بحسب مقطع الفيديو: “الله يعلم يا صدام إنك كبير الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة”.

وأشعلت هذه المبادرة مواقع التواصل بين مؤيد للفكرة، اعتبر أن صدام حسين زعيما عربيا وطنيا، ومعارض اعتبر أنه طاغية.

وشاركت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، مقطع فيديو يوثق توزيع وجبات إفطار باسم والدها في دولة خليجية.

وبحسب الفيديو المنشور عبر حسابات رغد صدام حسين الرسمية على موقعي “تويتر” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، فإن وجبات الإفطار وزعت في سلطنة عمان، إذ كتب عليها: “في ميزان حسنات صدام حسين المجيد من محبيه في عمان”.

ويضيف موزع الوجبات بحسب مقطع الفيديو: “الله يعلم يا صدام إنك كبير الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة”.

يذكر أنه سبق لمواطن أردني أن قام قبل عامين بتوزيع كميات كبيرة من التمور، في شهر رمضان، قاصدا أن يكون الأجر في ذلك للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفق قوله.

وقال المواطن الأردني فراس العجوري، إنه وزع التمور على الفقراء والمحتاجين لوجه الله، وفقا لوكالة “عمون” الأردنية.

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وتابع أنه نحر في شهر رمضان 2016 عجلا، ووزع لحمه على الفقراء.