كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة موقع مدفعية مضادة للطائرات في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أن سلاحه الجو شن غارة استهدفت منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات في منطقة تل شعار بالقنيطرة جنوب غربي سوريا.
وقال الجيش الإسرائيلي، في تصريح له، وفقاً للعربية: قصفنا مضادات جوية تابعة للجيش السوري استهدفت إحدى مقاتلاتنا.
وفي وقت سابق من اليوم أعلن التلفزيون السوري، عن عدوان صاروخي إسرائيلي على تل الشعار بالقنيطرة، اسفر عن مقتل شخص وجرح آخر.