كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة موقع مدفعية مضادة للطائرات في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أن سلاحه الجو شن غارة استهدفت منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات في منطقة تل شعار بالقنيطرة جنوب غربي سوريا.