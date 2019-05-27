كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قصف إسرائيلي على تل الشعار بسوريا وأنباء عن سقوط قتلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، أن عدوان إسرائيلي بصاروخ وقع مساء اليوم الإثنين على تل الشعار في القنيطرة وأنباء عن جرحى وإصابة آلية عسكرية.

وذكر مصدر عسكري لقناة الإخبارية السورية أنه "في تمام الساعة 21:10 بالتوقيت المحلي قام العدو الإسرائيلي باستهداف أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة"، مضيفا أن القصف أسفر عن مقتل مقاتل وإصابة آخر بجراح.

كانت قد أعلنت دمشق مؤخرا، أن موقعا عسكريا في "مصياف"، تعرض لغارة جوية إسرائيلية أسفرت عن تدمير بعض المباني وإصابة عدد من العسكريين بجروح.