كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفلسطيني يشارك في القمتين الإسلامية والعربية في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول فلسطيني إن الرئيس محمود عباس سيرأس وفد فلسطين في القمة العربية الطارئة التي دعت اليها السعودية الخميس المقبل والتي ستبحث التضامن مع المملكة جراء أي اعتداءات على أمنها ومنشآتها.

ومن المقرر أن يلقي عباس كلمة تعبر عن وقوف فلسطين وتضامنها إلى جانب السعودية والدول العربية أمام الاعتداءات التي تتعرض لها.

وأضاف مستشار عباس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن "الرئيس سيلتقي على هامش القمة عدداً من قادة ورؤساء الدول العربية لبحث مستجدات القضية الفلسطينية".