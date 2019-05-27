في يومين.. البحرية الملكية تنقذ 249 مرشحا للهجرة غير الشرعية

على مشارف فصل الصيف، عاد المهاجرون غير الشرعيون، وبأعداد كبيرة، لركوب مياه المتوسط، طمعا في الوصول إلى الضفة الأوروبية.

وفي ذات السياق، أنقذت وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، العاملة بالمتوسط، يومي 25 و26 ماي الجاري، عدة قوارب مطاطية تقليدية الصنع، كانت تواجه صعوبات، وعلى متنها ما مجموعه 249 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من جنوب الصحراء، من بينهم نساء وأطفال.

وعلم لدى مصدر عسكري أنه تم نقل المرشحين للهجرة السرية سالمين إلى موانئ القصر الصغير، الحسيمة والناظور.

يشار إلى أن تدخلات البحرية الملكية توالت خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قامت وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، في عملية بعرض المتوسط، ليل الأحد الاثنين 20 ماي الجاري، بإغاثة عدة مراكب مطاطية، على متنها 169 مرشحا للهجرة السرية من جنوب الصحراء.