فايسبوكيون: “رونار ظلم 3 لاعبين من الوداد والرجاء في قائمته الأولية استعدادا لـ”الكان”

عبر عدد من متابعي وعشاق المنتخب المغربي لكرة القدم، عن استيائهم من عدم توجيه الناخب الوطني، هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، الدعوة لعدد من الأسماء التي تألقت هذا الموسم في البطولة الاحترافية، وذلك بعد أن كشف اليوم عن لائحته الأولية لـ”أسود الأطلس” التي ستخوض نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة في مصر.

وأجمع جل المعلقين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فايسبوك”، على أن عدد من الأسماء المحلية، كانت تستحق أن تتواجد على الأقل في اللائحة الأولية، بالنظر للأداء الكبير الذي بصمت عليه هذا الموسم.

أما 3 أسماء التي تم ذكرها بقوة في تعليقات وآراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهما ثنائي الرجاء البيضاوي، محسن ياجور، هداف البطولة الاحترافية حاليا، وعميد النادي بدر بانون، عميد المنتخب المحلي، وواحد من أبرز المدافعين في البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وبالإضافة إلى هذا الثنائي، فإن الانتقادات طالت أيضا عدم استدعاء لاعب الوداد البيضاوي، يحيى جبران، ضابط إيقاع خط الوسط، والذي قدم هو الآخر آداءا جد محترم، يستحق به التواجد هو الآخر في هذه اللائحة.

وكان رونار، قد أعلن صباح اليوم، عن قائمة أولية لـ”الأسود” تضم 27 لاعباً من أجل الدخول في معسكر إعدادي تأهباً لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، التي ستقام في مصر في الفترة الممتدة من 21 يونيو وإلى غاية 19 يوليوز.

واختار رونار 27 لاعباً، سيشارك في معسكر المعمورة، بحضور نجم النصر السعودي، عبد الرزاق حمد الله، الذي عاد لقائمة الأسود بعد غياب طويل وجدل كبير، كما عرفت القائمة حضور ثلاثي محلي، هم الحارسان رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي)، علي المحمدي (نهضة بركان)، وعبد الكريم باعدي (حسنية أكادير).

وجاءت اللائحة على الشكل التالي:

منير المحمدي

ياسين بونو

رضا التكناوتي

عبد العالي المحمدي

مروان داكوستا

غانم سايس

عبد الحميد يونس

مهدي بنعطية

أشرف حكيمي

يوسف أيت بناصر

كريم الأحمدي

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مبارك بوصوفة

مهدي بوربيعة

يونس بلندة

فيصل فجر

عبد الرزاق حمد الله

نور الدين أمرابط

حكيم زياش

نصير مزراوي

يوسف النصيري

سفيان بوفال

نبيل درار

خالد بوطيب

كريم بعدي

امين حاريث

أسامة الإدريسي

أيوب الكعبي