“ليتقبل الله صيامي”.. ما هي علامات ليلة القدر وكيف يتم إحياؤها؟ – فيديو

فيديو: حسام أديب

في حلقة جديدة من حلقات السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، يتحدث الداعية عزالدين الراجعي، عبر موقع “اليوم 24″، عن علامات ليلة القدر، مبينا كيفية إحيائها والتماسها في شهر رمضان.

ويقدم الراجعي في حلقة، اليوم الإثنين، نصائح تعرف الإنسان على سبل إحياء ليلة القدر، موضحا أن هذه السبل لا تقتصر على الصلاة فحسب، بل الذهاب إلى المسجد، وقراءة القرآن، وصلة الرحم، ومساعدة الفقراء، والراحة، يضيف المتحدث، كلها أبواب لإحياء الليلة.