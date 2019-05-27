فيديو: حسام أديب
في حلقة جديدة من حلقات السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، يتحدث الداعية عزالدين الراجعي، عبر موقع “اليوم 24″، عن علامات ليلة القدر، مبينا كيفية إحيائها والتماسها في شهر رمضان.
ويقدم الراجعي في حلقة، اليوم الإثنين، نصائح تعرف الإنسان على سبل إحياء ليلة القدر، موضحا أن هذه السبل لا تقتصر على الصلاة فحسب، بل الذهاب إلى المسجد، وقراءة القرآن، وصلة الرحم، ومساعدة الفقراء، والراحة، يضيف المتحدث، كلها أبواب لإحياء الليلة.
كانت هذه تفاصيل خبر “ليتقبل الله صيامي”.. ما هي علامات ليلة القدر وكيف يتم إحياؤها؟ – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.