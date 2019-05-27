العثماني يقطر الشمع على “البام”: بعض الهيئات هي التي تنهار وليست المنظومة الصحية

في الوقت الذي تحدث فريق الأصالة والمعاصرة عن بداية انهيار المنظومة الصحية بالمغرب، رد سعد الدين العثماني خلال الجلسة الشهرية لمسائلته زوال اليوم الإثنين، بمجلس النواب، قال العثماني مستهزئا: “بعض الهيئات هي التي تنهار”، في إشارة للاحتقان الداخلي الذي يعيشه حزب الأصالة والمعاصرة.

واستغرب العثماني لاستعمال بعض الألفاظ والعبارات خلال التعقيب، وتساءل: “كيف يمكن الحديث عن بداية انهيار المنظومة الصحية في بلادنا، وكأن البعض يتحدث عن فضائه النفسي الذي ينهار، وبعض الهيئات هي التي تنهار، والمنظومة الصحية ببلادنا لن تنهار”.

وأضاف: “هناك مشاكل وخصاص لكن هناك أمور إيجابية كثيرة أيضا”، مشيرا إلى أن “الحكومة أقرت لأول مرة رسوما ضريبية على المشروبات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر، فذلك يعني بدء الاشتغال على منظومة جديدة للوقاية، سبقنا إليها عدد من الدول”، كما “رفعت لأول مرة الرسوم على التبغ بمنظور صحي”.

وقال عدي بوعرفة، عضو الفريق النيابي خلال تعقيبه على جواب رئيس الحكومة على سؤال محوري زوال اليوم الإثنين بمجلس النواب: “نعلن بداية انهيار المنظومة الصحية ببلادنا، ويجب اعتبار الحق في الصحة حق من حقوق الإنسان التي لا يمكن التنازل عليها، وما على الحكومة إلا أن تتحمل المسؤولية الكاملة في تأمينه لجميع المواطنين بشكل عادل ومنصف”.

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واعتبر بوعرفة، أنه الحكومة مطالبة بـ”توفير الأدوية في كل المستشفيات والمراكز الصحية بمدن وقرى المغرب، بعيدا عن التوظيف السياسي لهذا الحق الإنساني”.