رسميا.. ليغانيس يعلن فسخ عقد المغرب نبيل الزهر وهذه وجهته المرتقبة

أعلن نادي ليغانيس الإسباني، اليوم الإثنين، رسميا فك ارتباطه مع لاعبه المغربي المخضرم، نبيل الزهر، بعد موسمين ونصف الموسم من حمل اللاعب لألوان النادي، في منافسات الدوري الإسباني “الليغا”.

وأكد النادي الإسباني، عبر موقعه الرسمي على الانترنيت، انتهاء مغامرة الزهر مع الفريق، بعد أن توصلا لاتفاق بفسخ العقد الذي يربط بينهما، والذي كان سينتهي في 30 يونيو من عام 2020.

وأمضى الزهر، 32 عامًا، والذي انضم له في يناير 2017 من لاس بالماس، عامين ونصف في الفريق، وخاض معه 82 مباراة أحرز خلالها 8 أهداف وساهم في تسجيل 5 آخرين.

وذكر ليغانيس في بيان: “النادي يشكر نبيل الزهر على مهنيته خلال الفترة التي دافع خلالها عن قميص ليغانيس، في الوقت الذي يتمنى فيه له أفضل حظ سواء على المستوى الشخصي، أو المهني”.

وتشير العديد من التقارير، أن وجهة نبيل الزهر القادمة ستكون صوب الدوري القطري الممتاز، حيث توصل لاتفاق رسمي مع أحد أنديتها.