فيديو: حسام أديب
يخصص عدد من المغاربة ميزانية خاصة بشهر رمضان، إلا أنهم دائما ما يشتكون من عدم قدرتهم على إقتناء حاجياتهم خلال شهر الفضيل، وذلك لأسباب متعددة.
“بورصة رمضان” سألت مواطنين عن ميزانية رمضان؟ هل هي كافية حتى نهاية رمضان؟.
أغلب المواطنين الذين التقتهم “اليوم 24″، أوضحوا بأن المصاريف لا تكفيهم وغالبا ما يلجؤون إلى الاقتراض.
تفاصيل أكثر في هذا الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر بورصة رمضان.. مغاربة: مكتكفيناش الميزانية ورزاق الله!-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.