بورصة رمضان.. مغاربة: مكتكفيناش الميزانية ورزاق الله!-فيديو

فيديو: حسام أديب

يخصص عدد من المغاربة ميزانية خاصة بشهر رمضان، إلا أنهم دائما ما يشتكون من عدم قدرتهم على إقتناء حاجياتهم خلال شهر الفضيل، وذلك لأسباب متعددة.

“بورصة رمضان” سألت مواطنين عن ميزانية رمضان؟ هل هي كافية حتى نهاية رمضان؟.

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أغلب المواطنين الذين التقتهم “اليوم 24″، أوضحوا بأن المصاريف لا تكفيهم وغالبا ما يلجؤون إلى الاقتراض.

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