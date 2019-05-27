مغربيان تسببا في إغلاق مطار في إيطاليا بعد محاولتهما الهرب بطريقة مثيرة

تسبب مغربيان، أول أمس السبت، في شل حركة مطار ماركوني في بولونيا الإيطالية، إذ أغلق بشكل تام لأزيد من ساعتين، وذلك بعد محاولتهما الهروب، ومغادرة المطار بطريقة مثيرة.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام إيطالية، فإن مغربيين بمجرد وصولهما إلى مطار ماركوني، على متن رحلة قادمة من مراكش، تسببا في حالة استنفار لمدة ساعتين من الساعة 6 صباحا إلى الساعة السابعة و37 دقيقة، بعدما حاولا تجنب المسارات الطبيعية لمرور المسافرين الوافدين، وتوجها إلى السياج الشائك المحيط بالمطار، للهروب دون المرور عبر الاجراءات المعتمدة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن سلطات المطار عملت بعد الحادث على إغلاق المطار، حتى لا يعرض المعنيان بالأمر سلامة المسافرين، وحركة الطيران للخطر، ما أدى إلى تأخير في مغادرة المسافرين.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المحققين في المطار وجدوا أن الهاربين من ذوي السوابق في حيازة المخدرات، حيث تم ترحيلهما للمغرب قبل ان يتمكنا من العودة جوا.