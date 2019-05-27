ترامب يعلن أن اليابان ستشتري 105 طائرات "إف-35"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن اليابان سوف تشتري 105 مقاتلات أميركية جديدة من طراز "إف-35"، مما سيجعلها صاحبة أكبر أسطول من هذه الطائرات من بين حلفاء الولايات المتحدة.

ومن طوكيو حيث يجري زيارة دولة قال ترامب إن اليابان "أعربت للتو عن نيّتها شراء 105 مقاتلات خفية جديدة من طراز إف-35. خفية، لأنها في الواقع لا يمكن رؤيتها".

وأضاف ترامب أن "صفقة الشراء هذه ستجعل من اليابان صاحبة أكبر أسطول من مقاتلات إف-35 من بين كافة حلفاء الولايات المتحدة".

وكانت اليابان قد أعلنت في آخر موازنة دفاعية أصدرتها في كانون الأول/ ديسمبر أنها تنوي شراء 105 مقاتلات "إف-35 إيه".

وقدّرت وسائل إعلام محلية حينها قيمة الصفقة بأكثر من تريليون ين (9.1 مليار دولار).

ولم يشأ البيت الأبيض التعليق على تصريحات ترامب حول الصفقة.

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وكان قد صرح ترامب في وقت سابق اليوم أنه يهدف لمعالجة ما أسماه "الاختلال التجاري" مع الولايات المتحدة، في اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع آبي، عقب اجتماع قمة بينهما، إن هدفه هو إزالة الحواجز التجارية حتى تحظى الصادرات الأميركية بفرصة عادلة في اليابان.

وأفاد ترامب أنه يأمل في أن يكون لديه المزيد لإعلانه بشأن التجارة قريبا جدا.

وأضاف أنه "لدينا اختلال كبير لا يصدق، كما تعلمون، اختلال تجاري مع اليابان لسنوات عديدة، عديدة، تمتعت خلالها اليابان بميزة كبيرة"، وتابع: "إنهم رجال أعمال بارعون، ومفاوضون بارعون، ووضعونا في موقف صعب جدا. لكن أعتقد أننا سنبرم صفقة مع اليابان".