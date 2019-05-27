نجم برشلونة مطلوب في أتلتيكو مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق أتلتيكو مدريد أبدى اهتمامه بتعزيز دفاعه من خلال إبرام صفقة جديدة من نظيره برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن أتلتيكو مدريد يسعى لتدعيم مركز الظهير الأيمن، ووضع اسم البرتغالي نيلسون سيميدو لاعب برشلونة لقائمة المرشحين للقدوم إلى الروخي بلانكوس في الصيف المقبل.

وكان نيلسون سيميدو محط اهتمام أتلتيكو مدريد، قبل أن ينتقل اللاعب إلى صفوف برشلونة في صيف 2017.

وأضافت الإذاعة أن إدارة أتلتيكو مدريد تدرس كيفية تنفيذ العملية، وسط توقعات بأن تطلب سيميدو، ضمن صفقة انتقال أنطوان غريزمان لصفوف البلوغرانا.

وأشار التقرير إلى أن أتلتيكو مدريد وضع أيضًا إمكانية دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرتغالي، والذي لن يكون أساسيًا في ظل وجود سيرجي روبيرتو في صفوف برشلونة.