تقارير: راموس يطلب الرحيل ويحدد وجهته المقبلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن كابتن ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، طلب من فريقه الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقله موقع "الشرينجيتو" الإسباني الشهير، فإن خاطب إدارة ريال مدريد، من أجل السماح له بالرحيل مجانًا، مشيرا إلى أن اللاعب يمتلك عرضًا ضخمًا من أحد الأندية الصينية.

وأوضح البرنامج أن ريال مدريد رد سريعا، برفض طلب المدافع الإسباني.

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وتشير تقارير صحفية إلى رغبة راموس في تمديد عقده، بالإضافة إلى حصوله على زيادة في راتبه بمقدار 2 مليون يورو، ليحصل على 14 مليونا في الموسم الواحد.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في حزيران/يونيو 2021.

يذكر أن بعض التقارير السابقة، لفتت أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد مستعد لمنح راموس ما يريده، موضحة أنه سيقدم له "عقدًا سريًا للغاية"، به بنود مالية بعيدًا عن مبلغ الـ14 مليون يورو.