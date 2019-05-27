ماليزيا: موت آخر وحيد قرن في محمية طبيعية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت مسؤولة، اليوم الإثنين، أن آخر ذكر وحيد قرن سومطري في ماليزيا قد مات، ما يبدد الجهود الضخمة التي بذلت لحماية السلالة المهددة بالانقراض في البلاد.

وأضافت وزيرة الدولة لشؤون السياحة والثقافة والبيئة، كريستينا ليو، أن ذكر وحيد القرن السومطري، واسمه تام، كان يبلغ من العمر 30 عاما، وعاش في محمية للحياة البرية في ولاية صباح بجزيرة بورنيو، منذ اصطياده في 2008.

وتم إعلان انقراض وحيد القرن السومطري، أصغر أنواع وحيد القرن، في البرية في ماليزيا عام 2015. وأصبحت إيمان الأنثى التي جرى اصطيادها في 2014 هي وحيد القرن السومطري الوحيد الباقي في البلاد.

وقد توفيت أنثى أخرى تدعى بونتونج في الأسر في 2017.

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وتكشف تقديرات الخبراء بأنه لم يتبق في العالم بأسره، سوى ما بين 30 و80 وحيد قرن سومطريا، أغلبها في جزيرة سومطرة في إندونيسيا وعلى الجانب الإندونيسي من جزيرة بورنيو.

وتعاني هذه السلالة نتيجة لفقدها بيئتها الطبيعية، وللصيد الجائر، وإنها نادرا ما تتزاوج وربما تنقرض في غضون بضعة عقود وفقا للمؤسسة الدولية لوحيد القرن.

وبينما تحاول ماليزيا، منذ عام 2011، تربية السلالة في الأسر عن طريق التلقيح الصناعي، لكن دون جدوى. وقالت ليو إن المادة الوراثية لتام يجري الاحتفاظ بها، لمحاولات توالد وحيد القرن السومطري في المستقبل.