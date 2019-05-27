وست هام يقدم عرضا رسميا لضم لاعب برشلونة

قدّم نادي وست هام يونايتد الإنجليزي عرضا مبدئيا لبرشلونة الإسباني، من أجل ضم البرتغالي أندريه جوميز لاعب وسط البارسا، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جوميز (25 عاماً) قضى الموسم الماضي معاراً إلى إيفرتون، وقدم مستوى طيبا مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن التشيلي مانويل بيليجريني، مدرب وست هام، وضع جوميز كهدف أول لضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي اللندني تقدمت بعرض مبدئي لضم جوميز مقابل 18 مليون جنيها إسترليني.

وكشف المصدر عن أن وست هام يجد منافسة قوية من إيفرتون على ضم اللاعب بعد الأداء المميز له مع "التوفيز" واقتناع البرتغالي ماركوس سيلفا مدرب الفريق بقدراته.

يذكر أن جوميز شارك في 27 مباراة مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي على مدار الموسم المنقضي، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.